Решение суда о блокировке Telegram пока останется в силе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram пока остается в силе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пока в суд никаких ходатайств об отмене решения о блокировке не поступало. Оно остается в силе", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram на территории России.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале 4 июня заметил, что разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.