Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль принял к сведению и решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram, и аргументацию этого решения ведомства.

"Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем сервиса Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).

Основатель мессенджера Дуров в своем канале 4 июня заметил, что разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.