Вузы Петербурга подготовили около 13 тыс. мест для поступления в магистратуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургские вузы подготовили около 13 тыс. бюджетных мест для приема в магистратуру в новом учебном году. Об этом в четверг в региональном пресс-центре ТАСС сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

"Контрольные цифры на магистратуру в этом году - это практически 13 тыс. мест для обучения", - сказал Максимов.

Ранее он сообщал, что вузы Санкт-Петербурга располагают более чем 27 тыс. бюджетных мест для поступающих на бакалавриат и специалитет в этом году, прирост количества мест составляет более 3% по сравнению с уровнем 2019 года.

По его словам, в этом году увеличились контрольные цифры приема на такие направления подготовки, как математика и естественные науки, инженерное дело, сельское хозяйство, образование и педагогика, гуманитарные науки, искусство и культура. Кроме того, будет значительно увеличено число бюджетных мест в медицинских вузах Петербурга.

"Старт приемной компании объявлен на 20 июня. ЕГЭ стартует 3 июля, завершается 23 июля, а приемная компания в вузы продолжится до 17 августа. Подача документов сегодня осуществляется в электронном формате и по почте. Никакой электронной подписи для документов не требуется. Начало учебного года планируется начать в срок - 1 сентября", - отметил Максимов.

Как пояснил на пресс-конференции председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов добавил, что процедура заселения студентов в общежития будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. "На сегодняшний день, если абитуриент прибывает из региона, где сложная эпидемиологическая обстановка, то он должен обязательно пройти период самоизоляции. Вместе с тем до основного заселения еще есть время. И мы предполагаем, что по Петербургу после 28 июня, когда завершится очередной этап ограничений из-за пандемии, может что-то измениться в июле и тем более в начале августа", - сказал глава совета ректоров вузов региона.