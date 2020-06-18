В России число уголовных дел, рассматриваемых судом присяжных, выросло втрое с 2017 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Суды присяжных в России стали рассматривать втрое больше уголовных дел после того, как присяжные появились в районных судах. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.

"После введения судопроизводства с участием присяжных заседателей в судах районного уровня количество рассмотренных в таком порядке дел возросло почти в три раза (с 251 в 2017 году до 728 в 2019 году)", - говорится в докладе.

В 2019 году в России судами были полностью оправданы 1 157 подсудимых или 0,2% лиц, в отношении которых приговоры постановлены в общем порядке (с рассмотрением доказательств), в 2018 году - 1 043 подсудимых. По представлениям прокурора в отношении 503 лиц оправдательные приговоры были отменены. "При этом возросла доля оправданных по уголовным делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей (в 2018 году - 11,1%, в 2019 году - 25,2%)", - отмечается в докладе. По реабилитирующим основаниям (без полного оправдания) прекращено уголовное преследование в отношении 191 лица (в 2018 году - 177), в том числе в связи с полным отказом прокурора от обвинения в отношении 105 лиц (в 2018 году - 84).

"В истекшем году существенно увеличилось число оправданных подсудимых в Пермском крае (с 12 до 24), Кировской (с 6 до 22), Саратовской (с 3 до 19) и Тюменской (с 6 до 20) областях, Москве (с 34 до 59)", - отмечается в докладе. Выросло также число лиц, оправданных судом, в отношении которых в ходе досудебного производства в качестве меры пресечения избиралось содержание под стражей (в 2018 году - 242, в 2019 году - 330).

Одновременно несколько сократилось количество дел, рассматриваемых в особом порядке, когда судебное решение выносится при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, либо при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве или при производстве дознания в сокращенной форме. В минувшем году они составили 54,5% среди всех уголовных дел, по которым суды вынесли решения (в 2018 году - 67,6%, в 2017 году - 69,6%). Но в ряде регионов этот показатель остается выше среднероссийского: в Дагестане - 73,9%, в Республике Крым - 71,3%, в Ненецком автономном округе - 71%.