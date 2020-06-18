Лавров заверил, что Россия всегда будет отстаивать интересы православных церквей

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Россия всегда будет отстаивать интересы православных церквей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с Патриархом Сербским Иринеем, которая прошла в четверг в резиденции главы Сербской православной церкви в Белграде.

"Россия всегда будет отстаивать интересы православных церквей, всегда будет выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела, будет действовать рука об руку с иерархами православных церквей в продвижении идеалов миротворчества для искоренения многочисленных конфликтов на нашем пространстве", - заявил Лавров.

"Мы всегда стараемся поддерживать священнослужителей православных церквей, чтобы нести спокойствие и мир, в том числе на Балканах. Сегодня на Балканах обстановка неспокойная, лучше она не становится. Отголоски кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке все громче звучат в Европе. Растет радикализм, который выражается в нападении на христиан, ситуация ухудшается агрессивным продвижением неолиберальных ценностей", - указал министр.

"Все ответственные государства должны бороться за сохранение культуры, Россия и Сербия продолжат действовать в этом направлении с православными церквями - русской и сербской, которые веками не только хранили свои традиции, но и играли роль миротворцев", - заявил Лавров.

В свою очередь патриарх поблагодарил российскую сторону за защиту православия. "Спасибо, что нашли время нас посетить, для нас это большая честь, особенно для нашего государства, в смысле оживления наших исторических связей и отношений. Мы говорили о проблемах нашего народа и нашей церкви и рассчитываем на помощь во всех делах до конца, пока мы существуем. Я не могу не сказать, что мы ждем большую помощь в поиске решения и сохранения Косова и Метохии", - указал патриарх.

Ириней сообщил, что в Сербии "с радостью ждут, когда страну посетит президент Путин и патриарх Кирилл в октябре этого года".