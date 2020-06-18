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Спецпредставитель президента РФ заявил, что Telegram безопаснее американских аналогов

Дмитрий Песков назвал решение о разблокировке мессенджера "шагом в правильном направлении"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram имеет более высокий уровень безопасности для конечного пользователя, чем аналогичные американскими сервисы, рассказал ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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"Это [разблокировка мессенджера] шаг в правильном направлении, мы подтверждаем важность Telegram как платформы для построения передовых технологических решений. Telegram имеет большую безопасность для конечного пользователя в сравнении с аналогичными американскими сервисами", - отметил Песков.

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram по согласованию с Генпрокуратурой РФ. Ведомство также заявило о готовности взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

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