Титов попросит прокуратуру проверить обоснованность уголовного дела поставщика Росгвардии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросит прокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении владельца компании "СпецШвейСнаб" Игоря Шальнова, который обвиняется в нанесении ущерба Росгвардии на сумму более 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"По итогам заседания Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" принято решение обратиться в прокуратуру в интересах владельца "СпецШвейСнаб" Шальнова. Бизнес-омбудсмен напишет письмо в надзорное ведомство с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования предпринимателя. На наш взгляд, в его действиях отсутствовал состав вменяемого ему в вину преступления - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В отношении Шальнова возбуждено уголовное дело по семи эпизодам мошенничества, но обвинение предъявлено по двум из них. По версии следствия, бизнесмен и иные неустановленные лица в рамках заключенных с Росгвардией договоров о поставке униформы привлек в качестве соисполнителей иные юридические лица и заключил с ними соглашение, не согласовав с ведомством. Это якобы привело к удорожанию поставляемой продукции и повлекло причинение ущерба государству на 9 млн руб.

По версии защиты Шальнова, цена контракта на постаку формы была твердой, кроме того, в них было прописано, что ответственность за ценообразование лежала на заказчике. Кроме того, условия госконтракта Шальнов лично согласовывал с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Сам бизнесмен утверждает, что все обмундирование было поставлено в ведомство в срок и соответствует условиям контрактов.

Шальнов был отправлен под стражу в рамках своего уголовного дела, но сейчас переведен под домашний арест. Росгвардия является основным клиентом его компании "СпецШвейСнаб".