Соцобъекты Ленинградской области строятся по графику, несмотря на пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Школы и детские сады Ленинградской области продолжают строить по графику, несмотря на пандемию коронавируса, с заменой импортных материалов на российские. Объекты строительства проходят санитарную обработку, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Ленинградской области все стройки ведутся согласно ранее утвержденным графикам. Информации о приостановке строительно-монтажных работ в связи с коронавирусной инфекцией не поступало. Материалы импортного производства заменяются материалами российского производства. По поручению главы региона Александра Дрозденко все объекты строительства образовательных учреждений в обязательном порядке проходят регулярную санитарную обработку, рабочие оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки", - говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве, наибольшая востребованность в детских садах отмечается во Всеволожском районе. Также есть потребность в местах для детей до трех лет в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах. В 2020 году в регионе планируют открыть 13 дошкольных учреждений на 2,5 тыс. мест. Ранее губернатор Ленинградской области отмечал, что в 2020 году планируется построить и выкупить шесть новых школ на 4,5 тыс. мест, провести реновацию в 11 учреждениях.

Чтобы увеличить число мест в негосударственных детских садах, область также выделяет субсидии частным учреждениям, рассказали в пресс-службе. За счет этих средств частные детсады возмещают затраты на содержание имущества и услуги по уходу за детьми и могут снизить родительскую плату. Кроме того, родителям детей, которым не обеспечили место в детском саду, выплачивают ежемесячную компенсацию в размере 9,5 тыс. рублей.