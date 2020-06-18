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Проблемы Telegram в России
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В ОБСЕ поприветствовали решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

Блокировка социальной сети на протяжении более чем двух лет была источником обеспокоенности для свободы выражения мнений, отметили в ОБСЕ

ТАСС, 18 июня. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четверг приветствовал решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram.

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"Я приветствую решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram в России. Блокировка социальной сети на протяжении более чем двух лет была источником обеспокоенности для свободы выражения мнений", - говорится в заявлении на странице Дезира в Twitter.

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram по согласованию с Генпрокуратурой РФ. Ведомство также заявило о готовности взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

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