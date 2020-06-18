Проведение концертов на открытых площадках могут разрешить в июле

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ направило обращение в Роспотребнадзор о разрешении проводить концерты на открытом воздухе. Первые мероприятия могут пройти уже в июле, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы понимаем, что проблема существования в закрытом пространстве - одна из основных с точки зрения распространения вируса. Если мы говорим об организации концертной деятельности, сейчас, это то, что мы проработали и предоставили в Роспотребнадзор и ускорить ситуацию. <...> Мы будем прорабатывать начало июля, возможно, это будет середина июля", - сказала она в ходе посещения Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

По ее словам, организация концертов будет зависеть от эпидемической ситуации в конкретном регионе. "Впереди пора отпусков, люди отправятся на море, и есть традиция вечерних концертов на свежем воздухе. <...> Об этом просят и зрители, и исполнители. Будем прорабатывать и надеяться, что это случится как можно скорее", - отметила она.

Ведомства также определят варианты рассадки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. В будущем документе будут в том числе прописаны меры гигиены музыкальных инструментов и реквизита, а также рассадки коллектива во время репетиций.