Роскомнадзор убрал сайт telegram.org из перечня заблокированных ресурсов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сайт telegram.org больше не значится в перечне сайтов, доступ к которым ограничен. Это следует из информации универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам или их страницам в интернете.

Что российские должностные лица говорили о блокировке Telegram

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По запросу "telegram.org" в реестре информация не отображается.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем сервиса Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.