Боррель вновь утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о пандемии

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вновь выступил в четверг с утверждениями, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о неспособности ЕС адекватно ответить на пандемию.

"Мы наблюдаем дезинформацию от российских игроков, которые распространяют информацию о теориях заговора и проводят организованные кампании против ЕС и стран-членов, а также партнеров, утверждая, что сообществу не хватает солидарности, что оно переживает внутренний кризис и неспособно адекватно отвечать на вызовы пандемии, - утверждал Боррель, выступая на сессии Европарламента, которая проходит в формате видеоконференции. - Китай также прилагал такие усилия. Цель этих действий - посеять сомнения и недоверие у граждан Европейского союза".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг назвал абсурдными обвинения России в организации совместных с КНР и Ираном дезинформационных кампаний по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле "категорически не согласны с такими утверждениями", а "Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, в разработке вакцин, в разработке медикаментов для борьбы с этой инфекцией".

На начальной стадии распространения коронавируса в Европе ЕС оказался неспособен оказать необходимую помощи наиболее пострадавшим странам, в первую очередь Италии. Этот факт, в частности, признала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая по меньшей мере дважды извинялась за это перед итальянцами. Последний раз она делала это 16 апреля на сессии Европарламента, заверяя, что ЕС сделал выводы из этой ситуации, которая больше не повторится.

ЕС не впервые обвиняет РФ и Китай в проведении дезинформационных кампаний. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Как отмечал министр, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".