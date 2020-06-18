Врачи в Воронежской области в тестовом режиме лечат коронавирус переливанием плазмы крови

ВОРОНЕЖ, 18 июня. /ТАСС/. Воронежские врачи в тестовом режиме начали использовать в лечении пациентов с коронавирусом плазму крови тех, кто переболел этой инфекцией. Об этом в ходе заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщила в своем канале в Telegram пресс-служба правительства Воронежской области.

По данным на 18 июня, в Воронежской области общее число заразившихся коронавирусом составляет 5 258, выздоровели 2 616 человек, 28 умерли. В последние дни ежедневный прирост заразившихся составляет около 200 человек.

"Воронежский департамент здравоохранения: в тестовом режиме пробуем лечение больных переливанием плазмы от уже переболевших", - говорится в сообщении.

В Воронежской области с 17 марта введен режим повышенной готовности, с 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений: возобновили работу промтоварные магазины площадью до 400 кв. метров, начали работу дежурные группы в детсадах. В настоящее время в регионе не отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, не работают площадки предприятий общепита, бытовых услуг, парикмахерские и салоны красоты, кинотеатры, библиотеки. Власти рекомендуют использовать перчатки в транспорте и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 39% случаев заражений санитарные врачи не установили источник инфекции, что, по их мнению, свидетельствует о плохом соблюдении масочного режима жителями региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.