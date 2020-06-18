Вице-спикеру парламента Австрии угрожают из-за заявления, что "Коран опаснее коронавируса"

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший министр транспорта Австрии и председатель Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер стал получать угрозы для жизни после своего заявления о том, что "Коран опаснее коронавируса". Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати .

16 июня Хофер во время выступления на митинге своей партии в Вене заявил, что не боится коронавируса, а "Коран опаснее". Его приветствовали аплодисментами собравшиеся жители австрийской столицы.

Как заявил Хофер Австрийскому агентству печати, после этого заявления он стал получать угрозы для жизни и оскорбления. "Я не намерен мириться с тем, что кто-то угрожает меня убить", - заявил Хофер, отметив, что намерен передать собранные угрозы в силовые структуры Австрии.

Генеральный секретарь АПС Михаэль Шнедлиц проинформировал в четверг о том, что "в социальных сетях радикальные исламисты не знают границ и призывают мусульман убить Хофера". "Эта ненавистническая реакция на критику ислама является скандалом", - уверен генсек АПС.

Председатель мусульманской религиозной общины Австрии Умит Вурал потребовал от Хофер извиниться за его высказывания. В ответ на это вице-бургомистр Вены от Австрийской партии свободы Доминик Непп призвал мусульманскую общину, Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии и прочие группы не вмешиваться в чужие дела, а взглянуть на себя со стороны. По его словам, указанные объединения "игнорируют такие западные фундаментальные ценности, как свободу выражения мнений или равноправие между мужчиной и женщиной". "Очень сомнительно, что эти организации основаны на верховенстве закона в Австрии. Необходимо рассмотреть и изучить вопрос их запрета", - призвал вице-бургомистр Вены.

Норберт Хофер - популярный и авторитетный политик. В 2016 году он едва не победил на выборах президента Австрии, уступив с минимальным отрывом Александеру Ван дер Беллену. С 2017 по 2019 год он занимал пост министра транспорта, инноваций и технологий республики. В настоящее время он является третьим председателем (вице-спикером) Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).