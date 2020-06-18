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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим в стране до 1 августа

Также решением правительства вводятся жесткие карантинные ограничения на две недели в семи городах, включая Баку

БАКУ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Азербайджана до 1 августа продлили особый карантинный режим, введенный в стране из-за пандемии. Об этом сообщила в четверг на брифинге оперативного штаба при кабинете министров руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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"Проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране и принято решение продлить особый карантинный режим до 1 августа", - сказала она.

Одновременно решением правительства с 00:00 21 июня на две недели - до 06:00 5 июля - в семи городах Азербайджана, включая Баку, а также в Апшеронском районе (примыкает к столице) вводятся жесткие карантинные ограничения.

Абдуллаева уточнила, что жесткий карантин вводится в населенных пунктах, входящих в так называемый первый кластер, где зарегистрировано наибольшее число заражений. Наряду с Баку, это города Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад.

По словам представителя МИД, это означает, что на две недели будет восстановлена отмененная месяц назад система СМС-разрешений для выхода из дома, остановят работу торговые объекты, объекты общественного питания, закроются парикмахерские и салоны красоты, музеи и выставочные залы, будет запрещено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе. Она отметила, что сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, свадеб и поминок, междугородные поездки. Предусматривается также перевод части сотрудников госорганов и бюджетных организаций на удаленный режим работы, который будет посменным.

"Все предпринимаемые шаги служат снижению скорости распространения инфекции", - сказала представитель МИД.

Статистика заражений

По данным оперативного штаба, общее число заражений коронавирусом в стране составило 11 329, умерли 139 инфицированных, выздоровели 6 192 человека.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включавший ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим, который ранее действовал до 1 июля. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего число заражений стало расти. С 5 июня ежедневно регистрируется более 300 заражений. Антирекорд был зафиксирован 14 июня, когда число новых случаев инфицирования составило 387. За последние сутки выявлено 338 новых случаев заражения.

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