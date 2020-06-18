В Севастополе за час выпала треть месячной нормы осадков

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала в четверг в Севастополе. Об этом сообщили ТАСС в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Выпало за 50 минут 16 мм осадков - это треть месячной нормы июня. Но для июня такое нормально, в прошлом году был и более сильный ливень", - пояснили специалисты, подтвердив, что в текущем засушливом году этот ливень пока самый сильный.

После дождя подтопленными оказались несколько домов и улиц, а в пригороде возникли точечные проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил на заседании городского правительства замгубернатора Владимир Базаров.

"Мы видим - проблемы по городу есть. В первую очередь поступили жалобы из доковой балки - это низкое место, улица Силантьева, но водоканал выехал вовремя, в дома вода не попала. Улицы подтопило серьезно, но там большой уклон, и вода сразу в существующее озеро уходит", - сказал Базаров.

Он уточнил, что в нескольких многоквартирных домах протекли кровли, повреждены несколько подпорных стен, в одном из случаев из-за обвала завалило вход в жилой дом, в трех точках в пригородных селах оказалось нарушено электроснабжение. "В [пригородном поселке] Любимовке подтопило девять домов, работают на месте - откачивают воду", - добавил Базаров.

По данным городского ГУ МЧС, в ведомство поступили около десятка сообщений о подтоплениях придомовых территорий частных жилых домов по улицам Ялтинская, Силантьева, Южногородская, а также о подтоплении подвала в библиотеке на улице Коммунистическая. Были повалены два дерева. "На местах работают подразделения Главного управления МЧС России по городу Севастополю. С помощью гидроэлеватора производится откачка воды из подвальных помещений и придомовых участков, распил деревьев", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.