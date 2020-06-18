В Карелии санатории смогут возобновить работу с 22 июня

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Санатории на территории Карелии смогут возобновить работу после временного закрытия в связи с пандемией коронавируса с 22 июня. Об этом говорится в опубликованной новой редакции распоряжения главы региона о введении на территории республики режима повышенной готовности в связи с распространением новой инфекции.

"Приостановить на территории Республики Карелия <…> деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих следующие виды экономической деятельности: деятельность санаторно-курортных организаций ([абзац] признается утратившим силу с 22.06.2020 распоряжением от 18.06.2020 № 359-р)", - говорится документе.

В обновленной редакции уточняются правила работы отелей, хостелов и других средств массового размещения. Если номер или спальное место бронирует сезонный или вахтовый рабочий, не допускается прием и размещение иных лиц.

Как ранее сообщал ТАСС, также с 22 июня сотрудники учреждений и организаций, работающих с большим количеством клиентов (магазины, МФЦ и другие), обязаны носить не только маски, но и защитные очки или индивидуальных защитные экраны. Власти также допускают вариант установки больших защитных экранов в местах контакта с посетителями.

По данным республиканского оперштаба, в Карелии за время пандемии выявили 934 случая заражения коронавирусом, в том числе 93 случая среди детей. За сутки прирост инфицированных составил 22 человека, выздоровели за все время 365 пациентов, пятеро умерли.