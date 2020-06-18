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Пандемия коронавируса нового типа

В Краснодарском крае откроют отели, Крым без заражений. Главное о коронавирусе за 18 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 210 785 случаев заражения, из них новых — 1 040.
  • Специалисты отмечают положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Москве, она улучшилась по всем основным показателям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 8,06 млн случаев заражения, умерли более 440 тыс. человек.
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
  • Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль, заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью.
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Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Запрет на прогулки в парках и скверах снимают с 22 июня в Саратовской области
При этом массовые культурные, спортивные мероприятия по-прежнему остаются под запретом
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