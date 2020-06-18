В Краснодарском крае откроют отели, Крым без заражений. Главное о коронавирусе за 18 июня

Россия
- Всего зафиксирован 561 091 случай заражения, из них новых — 7 790. За сутки умерли 182 человека, за весь период — 7 660.
- Из-за новой коронавирусной инфекции в России умерли 489 медицинских работников.
- В Крыму впервые за два месяца за сутки не выявили ни одного зараженного.
- Режим карантина в Краснодарском крае прекратит действовать с 21 июня. С этого числа все гостиницы и отели смогут возобновить работу. При заселении у туристов не будут требовать справки об отсутствии коронавируса.
- Называть конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях пока рано, заявил МИД РФ.
- В Сеченовском университете начались испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Москва
- Всего зафиксировано 210 785 случаев заражения, из них новых — 1 040.
- Специалисты отмечают положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Москве, она улучшилась по всем основным показателям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 8,06 млн случаев заражения, умерли более 440 тыс. человек.
- Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
- Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль, заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью.