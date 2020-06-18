Голикова надеется, что производство вакцины от коронавируса начнется в августе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Завершение испытаний вакцины от коронавируса и начало ее массового производства планируется в августе - сентябре текущего года. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Вектор", как и другие их соратники, очень стараются, и как раз стараются к августу - сентябрю <...>, чтобы у нас была возможность профилактически защитить, в первую очередь население. Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август - первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство в августе - сентябре", - сказала она.

Ранее Голикова сообщала, что лидерами по производству вакцины с точки зрения появления ее на рынке в 2020 году являются ФГБУ "Институт им. Гамалеи", центр "Вектор" и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток ФМБА.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.