Парламент Якутии одобрил предложение о присвоении Алдану звания "Город трудовой доблести"

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии поддержали предложение администрации города Алдан о присвоении звания "Город трудовой доблести". Соответствующее постановление принято в ходе дистанционного пленарного заседания.

В сопроводительном письме проекта постановления приводится обращение главы Якутии Айсена Николаева в адрес председателя Ил Тумэн Петра Гоголева. В документе говорится, что в целях увековечения памяти о героизме и самоотверженности якутян - тружеников тыла во время Великой Отечественной войны предлагается рассмотреть и поддержать вопрос о присвоении городу Алдану Алданского района почетного звания. Далее вопрос будет направлен в Российскую академию наук для экспертного заключения.

Ранее администрация Алдана от имени жителей обратилась с ходатайством к главе Якутии и председателю Ил Тумэн о рассмотрении и поддержке инициативы присвоения звания "Город трудовой доблести".

В годы войны из Алдана, где насчитывалось 14 тыс. жителей, ушли на фронт более 11 тыс. человек. На места ушедших на фронт пришли женщины, старики и школьники. На золотых приисках и рудниках возникали фронтовые комсомольско-молодежные бригады, которые давали систематически по 1,5-2 нормы в смену. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы" были награждены более 3,3 тыс. алданцев, которые работали на предприятиях Алданского района в период 1941-1945 годов.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон о введении в РФ звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.