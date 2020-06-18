Голикова допустила, что второй волны заражения коронавирусом в России может не быть

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Делать какие-то сейчас предположения - дело неблагодарное. Сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну. И вы знаете, что всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп. Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции. Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.