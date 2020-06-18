СМИ: пациент, с которого началась вспышка COVID-19 в Пекине, не покидал город 14 дней

ТАСС, 18 июня. Первый выявленный пациент с коронавирусом, с которого предположительно началась вспышка на оптовом рынке "Синьфади", не выезжал из Пекина по меньшей мере 14 дней до момента выявления у него заражения. Об этом в четверг сообщил информационный портал " Хуаньцюван ". До этого последний случай заражения в городе был выявлен почти два месяца назад.

По данным издания, первым пациентом, у которого 11 июня подтвердили заражение коронавирусом, является 52-летний житель Пекина по фамилии Тан. За две недели до выявления заражения он не только не выезжал из Пекина, но и не контактировал с сотрудниками, приехавшими на работу на оптовый рынок из других регионов страны. Согласно распространенному мнению исследователей, в случае с заражением коронавирусом инкубационный период составляет 14 дней.

Как сообщает портал, ситуация с первым пациентом "вызывает всеобщее недоумение" относительно того, как коронавирус мог снова попасть в Пекин спустя 56 дней, в течение которых не было выявлено ни одного случая заражения.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 159 лиц с заболеванием, вызванным коронавирусом, хотя еще 11 июня в городе был зарегистрирован всего один пациент. За все время пандемии в Пекине выявлено 752 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.