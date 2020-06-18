Лига безопасного интернета назвала разблокировку Telegram своевременной

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение о снятии ограничений в отношении мессенджера Telegram своевременное, сервис не отмечен в числе лидеров по недостоверной информации, сообщила журналистам в четверг директор Лиги Екатерина Мизулина.

"Считаю, что решение Роскомнадзора своевременное. В последнее время мы не фиксируем, что в Telegram распространяется большее количество запрещенной или ограниченной к распространению информации, чем на других площадках. Не был Telegram и в лидерах по количеству распространенных фейков о коронавирусе", - отметила она.

По ее словам, администрация мессенджера реагирует на жалобы Лиги безопасного интернета в отношении распространения запрещенной информации, либо недостоверных сообщений, публикуемых под видом достоверных.

Telegram входит в топ-5 сервисов общения по аудитории в мире. В политике сервиса на текущий момент отсутствует дискриминация пользователей по политическим мотивам. "В отличие от Twitter или Facebook, которые блокируют пользователей из России по им одним понятным причинам, мессенджер не занимается блокировкой пользователей за позитивные публикации о России. Мы не сталкивались с фактами политической цензуры со стороны этой площадки", - сказала Мизулина.

Со своей стороны глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сказал ТАСС, что разблокировка мессенджера не отменяет необходимости разработки и установления универсальных правил для всех интернет-площадок по самостоятельному контролю за размещаемым контентом, который уже действует в Германии и недавно был принят во Франции.