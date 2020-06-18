Путин отметил подвижнический труд медицинского сообщества РФ в борьбе с коронавирусом

"Эта престижная, авторитетная премия уже в двадцатый раз присуждается представителям одной из самых гуманных и благородных профессий на Земле. Среди ее лауреатов - врачи, специалисты, ученые, организаторы здравоохранения - талантливые, безгранично преданные своему делу, профессиональному и нравственному долгу люди", - отметил президент.

Путин добавил, что в условиях борьбы с коронавирусом медицинские работники, в том числе лауреаты премии "Призвание", "находятся на рабочих местах, сражаются за жизни и здоровье своих пациентов, демонстрируют высочайшие профессиональные и личные качества, полную самоотдачу и настоящее мужество".

Глава государства поблагодарил участников церемонии за подвижнический труд и подчеркнул, что российское медицинское общество достойно ответило на внешние вызовы. "И этот колоссальный опыт обязательно будет востребован в дальнейшем - в интересах развития науки, повышения качества оказания медицинской помощи гражданам нашей страны, укрепления конкурентных преимуществ отечественной системы здравоохранения, решения ее актуальных проблем", - заключил президент.

"Призвание" - главная медицинская премия России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучших врачей отмечают в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии".