Попова назвала ситуацию с коронавирусом управляемой

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России сейчас является управляемой, заявила журналистам в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у специалистов есть понимание, что нужно делать для возвращения страны к обычной жизни.

"По крайней мере мы уже видим свет, мы уже знаем как, мы уже понимаем, что ситуация управляемая, и знаем, как [ей] управлять. Это очень важно. Поэтому да, безусловно, мы понимаем, как и что нужно сделать, чтобы эта ситуация нормализовалась, и мы вернулись к обычным ритмам", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.