Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

ИЖЕВСК, 18 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака, сообщил оперштаб республики.

"У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. По словам министра, он находится на полной самоизоляции, выполняет все рекомендации врачей", - говорится в сообщении. По информации оперативного штаба, пока болезнь протекает бессимптомно.

"Все контактные лица уже сдали тест на коронавирус, результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

Все члены правительства республики с марта регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.