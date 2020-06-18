Байкальский заповедник в Бурятии начнет принимать туристов с 19 июня

УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Байкальский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на южном берегу озера Байкал в Бурятии, возобновит прием туристов с 19 июня. Об этом сообщается в четверг на сайте заповедника.

В марте все особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Бурятии были закрыты для посещения туристами из-за угрозы распространения коронавируса. В конце мая вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлечь на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

"С 19 июня мы открываем наши объекты познавательного туризма. Объекты познавательного туризма будут открыты для индивидуального посещения, а также для семейных групп в составе не более пяти человек", - говорится в сообщении. Также посетители должны использовать маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

В заповеднике для туристов будут доступны прогулки по лесным тропам "Путь к Байкалу", "Кедровая аллея", "Верховое болото", также открываются Музей природы с экспозициями под открытым небом и визит-центр "Байкал заповедный".

С 1 июня в Бурятии разрешено работать туристическим базам и гостевым домам, но только для жителей республики. С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ "Заповедное Подлеморье", а с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать, в том числе гостей из других регионов, но при условии их регистрации в Минздраве Бурятии. На территории всех ООПТ в республике групповые туры, походы и массовые мероприятия пока под запретом.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1969 году, расположен вдоль южного побережья озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии. Его площадь составляет около 167 тыс. га, территория заповедника включена в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО как элемент номинации "Озеро Байкал". Особо охраняемая природная территория является популярным местом для познавательного и экологического туризма. Заповедник уникален: в нем недалеко от устья реки Мишиха находится единственная в Байкальском регионе станция кольцевания птиц, где можно познакомиться с работой орнитологов, узнать о миграциях птиц и об орнитофауне южного Байкала.