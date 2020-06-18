В Ингушетии на месте ликвидируемой свалки начнут выращивать сельхозкультуры

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды Ингушетии намерено до конца 2021 года ликвидировать одну из четырех самых крупных свалок в регионе, которая располагается в Малгобеке в рамках нацпроекта "Экология". После рекультивации на участке фермеры будут выращивать сельскохозяйственные культуры, рассказал ТАСС и. о. министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев.

"Мы планируем до конца 2021 года в рамках нацпроекта "Экология" ликвидировать одну из самых крупных в республике свалок - в Малгобеке. Накопившийся мусор находится в 300 м от ближайших жилых кварталов, ликвидация свалки позволит улучшить экологические условия жизни для 37,1 тыс. человек, что составляет около 7% от общего числа жителей города. После рекультивации и проведения всех необходимых экологических реабилитационных работ, фермеры будут выращивать на этом участке площадью 20 га сельскохозяйственные культуры, в том числе, зерновые", - сказал Евлоев.

По его словам, свалка была включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, еще в 2017 году на участке прекращено размещение отходов.

"Первоначально мы рассчитывали вывозить отходы из Малгобека в Сунжу, но по итогам проведенной государственной экологической экспертизы такого проекта, было принято решение провести рекультивацию без вывоза мусора. Такой метод позволит избежать негативного воздействия на атмосферный воздух вследствие транспортировки отходов и исключить риск потери отходов при перевозке", - добавил собеседник ТАСС.

Две из четырех крупнейших свалок были ликвидированы в регионе в 2019 году.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе "Чистая страна". На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 млрд рублей.