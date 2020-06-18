Лавров подверг критике попытки дискредитировать российско-сербский гуманитарный центр

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) в городе Ниш осуществляет важную деятельность, несмотря на попытки Запада дискредитировать ее. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером, главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем.

"Упомяну важное направление сотрудничества - российско-сербский гуманитарный центр в Нише. Несмотря на попытки некоторых западных коллег пытаться политизировать оценки деятельности этого центра, он осуществляет важные конкретные проекты по преодолению чрезвычайных ситуаций, например таких, как лесные пожары. Очень серьезная работа проводится и по разминированию", - сказал он.

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише тогдашний российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии (на тот момент) Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

Ранее Дачич, который в настоящее время является главой МИД Сербии, заявил, что западные страны предъявляют Белграду претензии в связи с работой РСГЦ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдными. 15 июня сербский президент Александар Вучич в телеобращении к нации заявил, что Сербия сама будет принимать решение относительно Российско-сербского гуманитарного центра, а мнение США на этот счет ее не интересует.