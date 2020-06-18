Департамент образования Москвы опроверг выдачу инструкций о работе в самоизоляции осенью

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Департамент образования и науки Москвы не давал никаких инструкций о работе в режиме самоизоляции в сентябре. Публикации о появлении таких инструкций являются ложными, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента.

"В СМИ появилась информация о том, что якобы, по данным столичного департамента образования и науки, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции. Это провокационное сообщение абсолютно не соответствует действительности. Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал", - говорится в сообщении.

В департаменте также напомнили, что с 23 июня, как ожидается, в обычном режиме в Москве заработают детские сады. "В детских садах будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции. Также с 3 июля по всей стране, в том числе в Москве, в очном формате стартует ЕГЭ", - подчеркнули в пресс-службе.

Московские школы также планируют начать новый учебный год в сентябре в привычном формате.