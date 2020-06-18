Запрет на прогулки в парках и скверах снимают с 22 июня в Саратовской области

ТАСС, 18 июня. Власти Саратовской области снимают с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах, введенный в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

"В Саратовской области сегодня принято решение о снятии с 22 июня запрета на прогулки в парках и скверах. Единственное условие - без массовых мероприятий. Все остальные действующие запреты, ограничения и рекомендации продлены до 30 июня", - говорится в сообщении.

Постановление, которое закрепляет ослабление ограничительных мер, опубликовано на официальном публикаторе "Новости Саратовской губернии". В документе уточняется, что массовые культурные, спортивные мероприятия по-прежнему остаются под запретом.

Всего в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявили 5 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 40 пациентов, выздоровели 2 396.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.