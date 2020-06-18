В Калужской области разрешили возобновить работу промтоварных магазинов и летних кафе

ТАСС, 18 июня. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша анонсировал открытие с 20 июня в регионе промтоварных магазинов площадью до 400 кв. метров, а с 24 июня - возобновление работы летних кафе и веранд на открытом воздухе. Об этом он сообщил в Telegram.

В Калужской области за последние сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 5 462. Из числа заразившихся 2 618 человек выздоровели, 41 умер. В регионе, как и требует Роспотребнадзор для перехода к первому этапу снятия ограничений, свободный коечный фонд для лечения COVID-19 превышает 50% (при норме в 50%), показатель распространенности инфекции составляет 0,86 (при норме 1), проведено свыше 63 тыс. исследований на 100 тыс. человек (норма - 70 тыс.).

"Учитывая сложившуюся обстановку по коронавирусу, мы приняли решение с 20 числа [июня] расширить круг предприятий непродовольственных товаров, которые могут вести свою деятельность. Это касается всех магазинов до 400 кв. метров с отдельным входом. С 24 числа [июня] смогут работать предприятия общепита в рамках летних кафе, в рамках работы на свежем воздухе на временных верандах", - сказал Шапша.

Если сохранится тенденция к снижению числа заражений коронавирусной инфекцией, добавил он, то в конце июня в регионе возможно начало второго этапа снятия ограничений - откроются магазины площадью до 800 кв. метров, финтес-центры, начнется оказание плановой медицинской помощи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.