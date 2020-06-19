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Прямая линия "Диалог поколений: медицина - мое призвание". Видеотрансляция

В онлайн-мероприятии, в частности, примут участие замминистра здравоохранения Олег Салагай и президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль

ТАСС

В ТАСС проходит прямая линия в онлайн-формате "Диалог поколений. Медицина - мое призвание", приуроченная ко Дню медицинского работника.

На вопросы детей и подростков о профессии врача ответят замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева и окружной координатор всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в ЦФО Антон Коротченко.

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