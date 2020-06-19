Прямая линия "Диалог поколений: медицина - мое призвание". Видеотрансляция

Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина уже в декабре 2019 года

Частицы коронавируса также были обнаружены в образцах, взятых в сточных водах этих городов в январе и феврале 2020 года.

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