Опрос: почти половина россиян считает, что антибиотики помогают против вирусов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (62%) знают, что антибиотики используются против бактерий, при этом почти половина (47%) убеждена, что этот вид лекарств также эффективен против вирусов. Об этом свидетельствуют данные международного исследования Stada Health Report.

Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов знает, что антибиотики используются для борьбы с бактериями, однако о том, что они помогают только против этих микроорганизмов, знает гораздо меньше людей. Так, 24% жителей России считают, что антибиотики могут бороться с грибами, 11% - с опухолями, еще 11% думают, что эти лекарства помогут во всех перечисленных случаях.

В целом осведомленность россиян об использовании антибиотиков находится примерно на одном уровне с жителями европейских стран, так, в Германии о том, что антибиотики используются против бактерий, знают 76% опрошенных, считают их применимыми против вирусов 34%, в Великобритании эти показатели составляют 67% и 31% соответственно, во Франции - 64% и 28%, в Испании - 74% и 33%, в Италии - 77% и 35%, в Швейцарии - 79% и 29%.

Антибиотики используют для лечения бактериальных инфекционных заболеваний. Эти препараты эффективны для борьбы с микроорганизмами, вызывающими различные инфекции, например, стрептококковую ангину или цистит. В то же время антибиотики совершенно бесполезны в случае вирусного заболевания, например, при ОРВИ или кори.

Исследование Stada Health Report проводится с 2014 года. С 2019 года оно носит международный характер. Цель исследования - узнать, как европейцы относятся к тенденциям в медицине и насколько в целом информированы о вопросах здоровья. Исследование проводилось в феврале-марте 2020 года. Выборка - более 24 тыс. респондентов из Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, России, Сербии, Испании, Швейцарии и Великобритании.