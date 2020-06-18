Продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах запретят с 20 июня в Кировской области

КИРОВ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области запретят продажу алкоголя в кафе площадью менее 30 кв метров, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с 20 июня. Об этом сообщила журналистам пресс-служба областного правительства.

"С 20 июня в Кировской области будет запрещена розничная продажа алкоголя в кафе, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях и имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 30 кв. м. Соответствующие изменения внесли в региональный закон "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о закрытии объектов общепита, а о запрете продавать спиртное, в том числе пиво. За нарушение требования предусмотрен административный штраф на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.