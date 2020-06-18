Опрос: большинство россиян не собираются покупать лекарства впрок после карантина

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Менее четверти россиян (20%) планируют запастись определенным набором лекарств впрок на случай возврата к режиму самоизоляции в будущем. Об этом свидетельствуют данные международного исследования Stada Health Report.

При этом 27% респондентов отметили, что теперь лучше осознают, насколько незаменимыми являются хорошие лекарства, а 12% отметили роль фармацевтической промышленности.

"Еще одна проблема, которую выявила эпидемия, это зависимость фармрынка и в целом здравоохранения от глобальных цепочек поставок, например, из Китая и Индии. 34% респондентов из России заявили, что зависимость от внешних рынков недопустима и важно, чтобы больше лекарств производилось внутри страны или в соседних странах. 27% опрошенных россиян считают, что достаточно, чтобы внутри страны производились только жизненно важные лекарства", - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что количество клиентов онлайн-аптек в России выросло на 12% за время самоизоляции. Также каждый пятый респондент сообщил, что стал больше использовать онлайн-источники для получения информации о проблемах со здоровьем.

Еще один тренд, который выявило исследование, - рост открытости цифровой медицины. Готовность получить диагноз дистанционно через веб-камеру заметно повысилась по сравнению с 2019 годом. Если в прошлом году только 54% опрошенных европейцев были готовы лечиться "удаленно", то сейчас это уже 70% респондентов. В России этот показатель остался на прежнем уровне (68%).

Исследование Stada Health Report проводится с 2014 года. С 2019 года оно носит международный характер. Цель исследования - узнать, как европейцы относятся к тенденциям в медицине и насколько в целом информированы о вопросах здоровья. Исследование проводилось в феврале-марте 2020 года. Выборка составила более 24 000 респондентов из Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, России, Сербии, Испании, Швейцарии и Великобритании.