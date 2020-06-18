{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Резидент "Сколково" из Бурятии разработал экспресс-тест на антитела к коронавирусу

Для реализации этого проекта компанией "Рапид Био" получен грант

УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Резидент фонда "Сколково", компания из Бурятии разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к новому коронавирусу, с помощью которого результат можно получить за 10-15 минут. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве промышленности и торговли Бурятии.

"Компания, зарегистрированная в Бурятии, ООО "Рапид Био", являющаяся резидентом "Сколково", разработала и провела клинические испытания, и 17 июня 2020 года зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Уникальность этого научного подхода к тестированию - в скорости получения результата за 10-15 минут с эффективностью около 95%", - сообщили в министерстве.

В августе - сентябре 2020 года изготовление тестов будет налажено на производственной площадке "Сколково", параллельно в Бурятии начнется подготовка кадров для изготовления продукции, потребуется 15 обученных специалистов. Серийное производство экспресс-тестов в Улан-Удэ будет запущено в конце 2020 - начале 2021 года. "Стоимость одного теста составит около 600 рублей. При этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1,5-3 тыс. рублей", - отметили в Минпромторге Бурятии.

Для реализации этого проекта компанией "Рапид Био" получен грант фонда "Сколково", также оказана поддержка региональным Фондом развития промышленности Республики Бурятия.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Чувашии не будут проводить парад Победы из-за коронавируса
Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, парад в регионе в этом году и не планировался
Читать полностью