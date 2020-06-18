Резидент "Сколково" из Бурятии разработал экспресс-тест на антитела к коронавирусу

УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Резидент фонда "Сколково", компания из Бурятии разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к новому коронавирусу, с помощью которого результат можно получить за 10-15 минут. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве промышленности и торговли Бурятии.

"Компания, зарегистрированная в Бурятии, ООО "Рапид Био", являющаяся резидентом "Сколково", разработала и провела клинические испытания, и 17 июня 2020 года зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Уникальность этого научного подхода к тестированию - в скорости получения результата за 10-15 минут с эффективностью около 95%", - сообщили в министерстве.

В августе - сентябре 2020 года изготовление тестов будет налажено на производственной площадке "Сколково", параллельно в Бурятии начнется подготовка кадров для изготовления продукции, потребуется 15 обученных специалистов. Серийное производство экспресс-тестов в Улан-Удэ будет запущено в конце 2020 - начале 2021 года. "Стоимость одного теста составит около 600 рублей. При этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1,5-3 тыс. рублей", - отметили в Минпромторге Бурятии.

Для реализации этого проекта компанией "Рапид Био" получен грант фонда "Сколково", также оказана поддержка региональным Фондом развития промышленности Республики Бурятия.