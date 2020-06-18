Вступивший в "Единую Россию" ульяновский священник выйдет из партии

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Священник Игорь Пашменов, которого ранее отстранили от служения из-за членства в "Единой России", вернется к своим обязанностям в храме села Арбузовка Ульяновской области, но выйдет из партии. Об этом в четверг сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев.

Ранее Гвоздев сообщал ТАСС, что священник был освобожден от должности после подтверждения членства в политической организации. По словам секретаря регионального отделения, в уставе партии нет ограничений для приема в ее ряды и участие в ее жизни ни для священнослужителей, ни для верующих людей.

"Хочу выразить слова благодарности владыке Иосифу (митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф - прим. ТАСС) за его мудрое решение и за то, что отец Игорь имеет возможность вернуться к своей работе. <…> Его заявление (о выходе из партии - прим. ТАСС) будет рассмотрено в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Гвоздев уточнил, что при этом священник останется другом партии и активным общественником в Цильнинском районе.

ТАСС направил запрос в Симбирскую епархию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него пока не получен.