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Пандемия коронавируса нового типа

В Чувашии не будут проводить парад Победы из-за коронавируса

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, парад в регионе в этом году и не планировался

ТАСС, 18 июня. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом проводиться не будет. Об этом написал на своей странице в социальной сети Instagram врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Чувашии не будет. Ситуация с распространением коронавируса все еще непростая, поэтому массовые мероприятия остаются под запретом", - написал Николаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, парад в Чувашии в этом году и не планировался. "На данный момент республика еще не подошла к первому этапу снятия ограничений и остается на нулевом этапе", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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