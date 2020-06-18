В Чувашии не будут проводить парад Победы из-за коронавируса

ТАСС, 18 июня. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Чувашии из-за ситуации с коронавирусом проводиться не будет. Об этом написал на своей странице в социальной сети Instagram врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Чувашии не будет. Ситуация с распространением коронавируса все еще непростая, поэтому массовые мероприятия остаются под запретом", - написал Николаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, парад в Чувашии в этом году и не планировался. "На данный момент республика еще не подошла к первому этапу снятия ограничений и остается на нулевом этапе", - сказал собеседник агентства.