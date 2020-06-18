Трудовые отношения легализовали более 500 тыс. человек на Ставрополье за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Меры по легализации трудовых отношений позволили вывести из теневой занятости более 500 тыс. человек с 2014 года в Ставропольском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Работа по легализации теневого рынка труда в крае ведется с 2014 года. Специалистами регулярно проводятся рейды на предприятиях, ведется разъяснительная работа. За пять лет были выведены из тени около 500 тыс. работников", - говорится в сообщении.

Теневая занятость в период пандемии привела еще к одной проблеме. Неофициальное оформление не позволяет работнику после увольнения в последние месяцы претендовать на повышенное пособие по безработице.

"Нелегальная занятость - серьезная проблема рынка труда и экономики в целом. Нужно выходить из тени, работать официально, платить налоги. Чем лучше будет наполняться бюджет, тем больше возможностей будет оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Неформальная занятость в регионе наиболее распространена в сферах строительства, торговли, общественного питания, сельского хозяйства, сферы услуг и транспорта. Легализация трудовых отношений позволяет восстанавливать права граждан, снижать нагрузку краевого бюджета за счет страховых взносов по ОМС.