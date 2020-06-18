Заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет рассмотрят на Ставрополье до 1 июля 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья примут решения по заявлениям на получение федеральных выплат на детей в возрасте от 3 до семи 7 до 1 июля. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты.

В Ставропольском крае на оформление выплат подано уже более 82 тыс. заявлений. На их рассмотрение требуется некоторое время. Начисление выплат в регионе началось с 5 июня 2020 года, деньги получили более 3 тыс. семей.

"Давайте разумный срок возьмем, 1 июля завершим работу по формированию и началу выплат для людей, которые уже подали заявления, правильно написали их, и [документы] находятся в работе", - поручил губернатор краевому министерству труда и соцзащиты.

Заявления на получение выплат оформляются в проактивном режиме, все необходимые запросы специалисты делают сами. "Есть дела, по которым мы до 50 запросов делаем в разные инстанции", - пояснила во время прямой линии и. о. министра труда и соцзащиты Елена Мамонтова.

По данным краевого управления информационной политики, расчет выплаты, независимо от даты подачи заявления, будет вестись с 1 января 2020 года. Прием заявлений будет идти до конца текущего года.