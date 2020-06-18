Поликлиники и медицинские центры Адыгеи возобновят работу с 22 июня

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Поликлиники и медицинские центры Адыгеи, закрытые из-за пандемии коронавируса для планового приема пациентов, планируется открыть с 22 июня. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы республики по итогам заседания оперштаба, проведенного главой региона Муратом Кумпиловым.

"Роспотребнадзор по Адыгее согласовал план республиканского Министерства здравоохранения о поэтапном выходе медучреждений из ограничительных мероприятий. С 22 июня планируется открыть поликлиническое звено, стоматологии, диагностические и реабилитационные центры, женские консультации", - говорится в сообщении.

Глава республики поручил сделать процесс открытия медучреждений постепенным, с учетом складывающейся эпидситуации. Во время плановых приемов врачи и медперсонал должны в полной мере соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила и предписания, пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день на лечении в двух развернутых госпиталях региона находятся 244 человека, из них в реанимации - восемь человек, к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены двое больных. За последние сутки госпитализирован 21 человек, выписано 16 человек.

"Сейчас можно говорить о том, что в целом ситуацию удалось удержать под контролем. Но борьба с пандемией еще не завершена, в республике каждый день регистрируются новые случаи заболевания, варьируется и коэффициент распространения инфекции. Поэтому у нас продолжает действовать режим самоизоляции. Только за сутки госпитализировано девять пожилых людей, поэтому при поэтапном смягчении ограничительных мер нужно серьезно относиться к решениям оперативного штаба", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на четверг в республике коронавирусная инфекция выявлена у 1 484 человек. С начала пандемии в республике выздоровело 917 человека, умерли 12. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (424) и Тахтамукайском районе (275).