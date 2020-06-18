Пермский аэропорт увеличил число сотрудников на досмотре после жалоб пассажиров на очереди

ПЕРМЬ, 18 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) увеличил количество сотрудников на досмотре пассажиров после того как в воскресенье вечером там образовалась очередь. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале.

В воскресенье в местных СМИ появилась фотография из пермского аэропорта, на которой запечетлено скопление людей. По информации интернет-портала 59.ru, на досмотре работало три стойки, очередь состояла из порядка 300 человек. Один из сотрудников сообщил вылетающим, что якобы "всех поувольняли, работать некому". Уральская транспортная прокуратура на своем сайте сообщила, что по факту возможного нарушения прав пассажиров проводится проверка.

"С марта 2020 года по настоящее время за всеми сотрудниками авиапредприятия, в том числе досмотра, сохранены рабочие места. В связи с эпидемиологической ситуацией дополнительный персонал аэропорта задействуется по необходимости, в зависимости от нагрузки. К сожалению, 14 июня Международный аэропорт Пермь не предусмотрел количество необходимых сотрудников, так как ранее, в эти же часы обслуживания, работников службы досмотра было достаточно для своевременного выполнения предполетных процедур. <...> C cегодняшнего дня во время обслуживания в пиковые часы досмотр будет усилен дополнительной группой", - говорится в сообщении аэропорта.

По информации пресс-службы, очередь образовалась из-за того, что дневной рейс в Москву авиакомпании S7 перенесли на вечер, кроме того, после отмены обязательного карантина для приезжающих из Москвы количество пассажиров в этом направлении значительно увеличилось. "Камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали максимальное скопление пассажиров в период с 18:30 (16:30 мск) до 19:20 (17:20 мск). В это время очередь перед зоной досмотра не превышала 30 человек. За это время досмотр прошли 313 пассажиров, что соответствует пяти пассажирам в минуту. При этом на фотографиях в социальных сетях складывается ощущение, что очередь растянута. Это связано с необходимостью социального дистанцирования пассажиров в очереди. Кроме этого данный факт может быть связан с тем, что значительное количество пассажиров прибыло в аэропорт преимущественно к концу регистрации на рейс", - поясняет пресс-служба.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года, в конце ноября 2017 года были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода - международные. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. метров. Новый терминал международного аэропорта Перми может принимать до 4,5 млн пассажиров в год. В мае 2020 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 20% по сравнению с апрелем и составил 11,4 тыс. человек.