Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году. Так, заявления от абитуриентов будут приниматься до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в электронной форме или через специальный онлайн-сервис. Всех поступающих планируется зачислить до конца августа, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС приказа за подписью главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

"Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения поступающими результатов вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена", - говорится в документе.

Зачисление планируется провести в два этапа до конца августа. Поступающим разрешено подать документы "в электронной форме посредством электронной информационной системы организации" с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

Врио Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа.

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в экзаменах в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.