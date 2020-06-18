Запрет на продажу алкоголя утром и вечером отменен во Владимирской области

ТАСС, 18 июня. Власти Владимирской области отменили запрет на продажу алкоголя вечером и утром, введенный в регионе 14 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

"18 июня губернатор Владимир Сипягин снял запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 часов следующего дня. <...> С сегодняшнего дня постановлением № 386 торговля спиртными напитками в регионе возвращена к прежнему расписанию: с 09:00 до 21:00", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

За последние сутки во Владимирской области выявлено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заражений выросло до 3 739. Из числа зараженных выздоровели 1 973 человека, 48 умерли.

Режим повышенной готовности был введен во Владимирской области 17 марта, а 14 апреля губернатор региона Владимир Сипягин своим постановлением запретил продажу алкоголя с 19:00 мск до 10:00 мск на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.