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Пандемия коронавируса нового типа

Ройзман сдал первый отрицательный тест на коронавирус

Бывший глава Екатеринбурга продолжает оставаться в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, госпитализированный 9 июня с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, получил первый отрицательный тест. Об этом Ройзман сообщил на своей странице в Facebook.

Коронавирус подтвердился у Ройзмана 8 июня, на следующий день его госпитализировали в горбольницу № 40. В больницу он поступил без симптомов, позже было диагностировано поражение легких.

"Первый тест сегодня отрицательный. <…> Справимся", - написал Ройзман, пожелав всем доброго здоровья. Он продолжает оставаться в больнице.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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