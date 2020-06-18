Летние веранды кафе и ресторанов смогут открыться в Нижегородской области с 19 июня

ТАСС, 18 июня. Летние веранды стационарных кафе и ресторанов смогут открыться в Нижегородской области с 19 июня. Кроме того, рестораны и кафе могут возобновить деятельность при заполнении не более 30% посадочных мест, если заведения подключатся к системе видеоаналитики, которая автоматически фиксирует нарушения санитарно-эпидемического режима во время пандемии коронавируса, следует из указа губернатора Нижегородской области.

Ранее в Нижегородской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений, разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, при условии, что они будут использовать систему видеоаналитики. Подключение к ней является добровольным.

"На первом этапе снятия ограничений возобновляется <…> работа открытых террас и веранд при стационарных ресторанах и кафе. Установить, что в пилотном режиме в случае оснащения зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики, <…> могут возобновить деятельность рестораны и кафе при заполнении не более 30% посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах", - отмечается в документе.

Согласно указу, на летних верандах и террасах, а также в закрытых помещениях за одним столом могут находиться не более четырех клиентов. Проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок запрещено. Кафе и рестораны, которые будут работать в пилотном режиме, продолжат получать субсидии на выплату заработной платы и оплату услуг ЖКХ на этот период.

Кроме того, в регионе разрешено открыться мебельным магазинам площадью более 1 000 кв. м с отдельным входом с улицы.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, к системе видеоаналитики в регионе на сегодняшний день подключены 223 салона красоты и 52 магазина площадью более 400 кв. метров. Еще около 600 заявок на субсидирование затрат на установку камер находятся на рассмотрении.

О системе видеоаналитики

Система видеоаналитики на базе искусственного интеллекта определяет, в частности, нарушение социальной дистанции между посетителями, отсутствие маски, халата на сотруднике, количество клиентов, которых обслуживают одновременно, и количество посетителей на входе или выходе, число посетителей торгового зала. Анализ нарушений происходит в режиме онлайн.