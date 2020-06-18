Путин назвал патриотизм, любовь к семье и Родине главными чертами российского общества

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал патриотизм, любовь к семье и Родине основополагающими чертами российского общества, которые лежат в основе суверенитета страны. Такое мнение он высказал в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.

"Я уверен, что одна из отличительных черт людей России - исполнение долга без жалости к себе, когда обстоятельства этого требуют. Такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему дому, семье и Родине остаются основополагающими и неотъемлемыми для российского общества и по сей день. Эти ценности в немалой степени являются основой суверенитета нашей страны", - написал Путин.

"Я часто спрашиваю себя о том, как бы повело себя сегодняшнее поколение. Как бы они действовали, столкнувшись с кризисной ситуацией? Я вижу, как молодые доктора и медсестры, порой недавние выпускники отправляются в "красную зону", чтобы спасать жизни. Вижу, как наши военнослужащие ведут борьбу с терроризмом на Северном Кавказе, и как они сражались до самого конца в Сирии. Они так молоды. Многим из служивших в легендарной и бессмертной 6-й парашютно-десантной роте было всего по 19-20 лет, но все они доказали, что заслуживают продолжать дело воинов нашей Родины, отстаивавших ее в годы Великой Отечественной войны", - отметил президент, говоря о том, что побудило написать его эту статью.

Ответственность перед прошлым и будущим

"У нас есть ответственность перед нашим прошлым и перед нашим будущим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить эти ужасные трагедии от повторения, - указал российский лидер. - Поэтому я был вынужден выступить со статьей по поводу Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. По его словам, он несколько раз обсуждал эту идею с мировыми лидерами, и они высказали свою поддержку. "На встрече лидеров стран СНГ, прошедшей в конце прошлого года, мы договорились об одной вещи: принципиально важно передать будущим поколениям память о том, что нацисты были в первую очередь разгромлены советским народом, и о том, что представители всех республик Советского союза сражались плечом к плечу в той героической битве, как на передовой, так и в тылу", - написал президент РФ.

Продолжив тему того неформального саммита, Путин напомнил, что затронул на нем и события, предшествовавшие кровавому конфликту в истории человечества. "Этот разговор вызвал скандал в Европе и в мире", - написал он, добавив, что за этим последовали "многочисленные всплески эмоций, плохо скрывавшаяся неуверенность и громкие обвинения".

"Действуя по привычке, некоторые политики поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю. В то же самое время, они не смогли опровергнуть ни единого факта или довода. На самом деле, это сложно, если не невозможно, спорить с оригиналами документов, которые можно найти не только в российских, но и в иностранных архивах", - заметил Путин.

Упомянув о службе своего отца во время войны и о блокаде Ленинграда, через которую пришлось пройти его семье, Путин заметил: "Чем больше проходит лет, тем больше необходимости я испытываю, чтобы поговорить с моими родителями и узнать больше, о военных годах в их жизни. Но такой возможности у меня больше нет".

"Как и люди моего возраста, я верю в то, что важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки понимали, через какие мучения и лишения были вынуждены пройти их предки. Они должны понимать, как их предки смогли выжить и победить, - написал президент РФ. - Конечно, они защищали свои дома, своих детей, своих близких и свои семьи. Однако их всех объединяла любовь к Родине. Это глубокое, сокровенное чувство полностью отражено в самой сути нашей нации, и оно стало одним из решающих факторов в этой героической, самоотверженной битве против нацизма".

Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке. Позднее статья будет опубликована в "Российской газете" и на сайте Кремля.