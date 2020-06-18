Военные медики проконсультировали детей и их родителей в труднодоступных селах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Выездные бригады военных медиков провели индивидуальные консультации детей и их родителей, проживающих в труднодоступных селах горного Дагестана. Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны России.

"Военные врачи-специалисты полевых госпиталей - отоларинголог и офтальмолог - провели медицинские осмотры и оказали консультативную помощь детям дошкольного возраста и их родителям, а также женщинам с грудными детьми, проживающими в труднодоступных селениях Республики Дагестан", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с графиком, выездные бригады военных специалистов осуществляют прием жителей республики в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах, где оказывают медпомощь и проводят отбор проб для ПЦР-диагностики.

"В состав выездных бригад специализированной медицинской помощи полевых госпиталей Минобороны России входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор. Всего специалистами полевых госпиталей военного ведомства, развернутых в Республике Дагестан, в ходе выездных консультаций принято более 1100 граждан, взято около 1000 биопроб для проведения лабораторных исследований", - сообщается.

По данным ведомства, в полевых госпиталях Минобороны в Дагестане находятся на лечении более 50 пациентов.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане зарегистрировано 6 927 подтвержденных случаев заражения (плюс 90 за сутки). С начала пандемии в регионе 4 824 человека выздоровели, 338 пациентов умерли. По поручению президента Владимира Путина для оказания помощи населению Дагестана в борьбе с распространением коронавируса развернуты два полевых многофункциональных госпиталя, их общая вместимость - 200 коек.