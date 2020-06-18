Дуров: скорость работы мобильных приложений Telegram вырастет после разблокировки в РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Скорость работы мобильных приложений Telegram должна вырасти после разблокировки мессенджера. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем официальном канале.

"Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России [в результате разблокировки]. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал он.

Дуров также отметил, что разблокировка Telegram в России не означает, что пользователи мессенджера лишатся права на конфиденциальность и тайну личной переписки.

"В плане сохранности личных данных изменений нет - право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах", - заверил он.

Кроме того, по словам Дурова, разблокировка Telegram "станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов". "Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - отметил он.

"Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением. Надеюсь, что оно долгосрочно. Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события", - подытожил Дуров.